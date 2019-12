ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, "Her şeyi görüştük. Harika, iyi bir görüşmeydi." dedi.Londra'daki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından bir araya geldiği Almanya Başbakanı Angela Merkel ile basına açıklamalarda bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soruları yanıtladı.Erdoğan ile planlanmamış bir görüşme yaptıklarını belirten Trump, "Her şeyi görüştük. Harika, iyi bir görüşmeydi. Suriye'yi konuştuk, Kürtleri konuştuk. Sınır ve güvenli bölge çok iyi gidiyor. Bu konuda Türkiye'ye çok itibar ediyorum. Ateşkes sürüyor. Bence insanlar buna şaşırdı. Belli ki bu konuda bana itibar edenler var ama muhtemelen etmiyorlar." diye konuştu.Türkiye ile Suriye sınırının uzun süredir kargaşa içinde olageldiğini belirten Trump, "Askerlerimizi çektik, petrolü aldık. Askerlerimiz petrolün olduğu yerde. Ben böyle istiyorum. Onlar kendi sınırlarını devriye gezerler ve bunu yapıyorlar." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili bir soru üzerine de Trump, "Pek çok kişinin Türkiye'ye, yaptıklarından dolayı saygısı var. Buna pek çok kez değinildi. Sınırda ve güvenli bölgede de iyi iş çıkarıyorlar." diye konuştu.Zirveyle ilgili değerlendirmede de bulunan Trump, "Harika 2 gün geçirdik. Bence NATO her zamankinden daha güçlü." diye konuştu.Çok sayıda ülkenin savunmaya daha fazla para ayırmaya başladığını belirten Trump, 3 yıl içinde bu alana 400 milyar dolar daha fazla ayrıldığının görüleceğini kaydetti.Dün akşam Buckingham Sarayı'nda NATO lideri için verilen resepsiyonda Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile sohbet ederken kendisi ile alay ettiği iddiasıyla ilgili soru üzerine de Trump, Kanadalı siyasetçi için şu değerlendirmede bulundu:"Bence iki yüzlü. Hoş biri olduğunu düşündüm ama gerçek şu ki (savunma için) yüzde 2 harcamadığını yüzüne vurdum ve bundan mutlu olmadığını görüyorum. Yüzde 2 ödemiyor ama ödemeli. Kanada zengin bir ülke."