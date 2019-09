- ABD Başkanı Trump: "Gelecek küreselcilere değil vatanseverlere ait olacaktır""Amerika Birleşik Devletleri Çin'le ilişkilerde dengeyi sağlamaya kararlıdır""Adil, dengeli ve karşılıklı bir ticaret istiyoruz"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, "Gelecek küreselcilere değil vatanseverlere ait olacaktır. Gelecek, özgür, vatandaşlarını koruyan ve komşularına saygı gösteren, her ülkenin birbirinden farklarına saygı gösteren ülkelere ait olacaktır" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulunda konuştu. Trump konuşmasında, "Gelecek küreselcilere değil vatanseverlere ait olacaktır. Gelecek, özgür, vatandaşlarını koruyan ve komşularına saygı gösteren, her ülkenin birbirinden farklarına saygı gösteren ülkelere ait olacaktır. Bu sebeple biz Amerika Birleşik Devletleri olarak son derece heyecan verici bir ulusal yenilenme programına başlamış bulunuyoruz" dedi."Adil, dengeli ve karşılıklı bir ticaret istiyoruz"Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası ticarette reform yapmak için son derece hırslı bir programa başladığını söyleyen Trump, "Geçtiğimiz yıllarda uluslararası ticaret sistemi kötü niyetli ülkeler tarafından manipüle ediliyordu. Sadece bir avuç insan zengin oluyor ve orta sınıf fakirleşiyordu. ABD'de bu durum 4 milyon kişinin işsiz kalmasına ve trilyonlarca dolarlık ticaret açığına yol açtı. Sadece 25 yıl içerisinde böyle bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, bu ekonomik adaletsizliği durdurmak için kararlı adımlar atmaya başlamıştır. Amacımız son derece nettir. Adil, dengeli ve karşılıklı bir ticaret istiyoruz amacımız bu" diye konuştu.Trump, yarın Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geleceğini söyleyerek, "Son derece güzel yeni bir ticaret anlaşmasının son dokunuşlarını yapacağız" dedi.Brexit konusunda ise Trump, "Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrılırken açık bir şekilde şunu ifade ettim. Kendileriyle sıra dışı ve harika bir ticaret anlaşmasıyla her iki ülkenin çıkarına olacak bir anlaşma üzerine çalışacağımı söylemiştim. Başbakan Boris Johnson'la harika bir yeni ticaret anlaşması üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı."Amerika Birleşik Devletleri Çin'le ilişkilerde dengeyi sağlamaya kararlıdır""Ticarette yeni yaklaşımımız Çin'le ilişkilerimizi kapsamaktadır" diyen Trump, "Çin söz verdiği reformların hiçbirini yapmamakla kalmadı, öyle bir ekonomik model uygulamaya başladı ki muazzam bir pazar bariyerleri ortaya koydu" diye konuştu.Çin'in entelektüel hırsızlıkların yanı sıra ticaret sırlarının çalınmasıyla akıl almaz davranışlar ve adımlar atmaya başladığını söyleyen Trump, "Son derece büyük bir Amerikan şirketinin CEO'suyla Beyaz Saray'da görüştüm. Micron, hafıza çipleri üretiyor. Bu sayısız elektronik cihazda kullanılıyor. Çin'in 5 yıllık ekonomik planını geliştirmek için Çin tarafından Micron'un 8.7 milyar dolarlık dizaynları çalınmıştır. Çok kısa süre içerisinde bu Çin şirketi neredeyse aynı ürünün patentini aldı ve Micron'un da kendi mallarını Çin'de satması yasaklandı. Ancak biz adalet arıyoruz. Dünya Ticaret Örgütü'ne Çin'in girişinden sonra ABD 60 bin fabrikasını kaybetti" dedi.Tüm bu adaletsiz uygulamalara son vermek için gümrük tarifeleri getirdiğini söyleyen Trump, "Amerika Birleşik Devletleri Çin'le ilişkilerde dengeyi sağlamaya kararlıdır. Umarız her iki tarafın çıkarına olacak bir anlaşmaya ulaşmamız mümkün olacaktır. Çok net bir şekilde söyledim bir kez daha söyleyeceğim. Hiçbir şekilde Amerikan halkı için kötü bir anlaşmayı kabul etmeyeceğim" diye konuştu.

Kaynak: İHA