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ABD Başkanı Trump, görevden alma sürecine yönelik konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, görevden azil sürecine yönelik hazırlanan rapor için 'şaka' yorumunda bulundu.

04.12.2019 20:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:24ABD Başkanı Trump, görevden alma sürecine yönelik konuştu
ABD Başkanı Donald Trump, görevden azil sürecine yönelik hazırlanan rapor için 'şaka' yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Demokratların görevden alma raporunun liyakatsiz bir şaka olduğunu belirterek, duruşmanın ülke dışında olduğu sırada yapılmasından rahatsız olduğunu ifade etti. Demokratlar ise Trump'ın yeniden seçilme şansını artırmak için dış müdahale talep ettiğini belirterek, ulusal güvenliği zayıflattığını öne sürdü. Başkan Trump'ın Kongreyi engellemek için benzeri görülmemiş bir kampanya emrettiğini iddia eden Demokratlar, dün yaptıkları açıklamada milletvekillerinin resmi görevden alma suçlamasını temel olarak kullanacaklarını bildirdi.

Trump, İngiltere'de düzenlenen NATO zirvesinde söz konusu iddialar için, "Hiç bir önemi yok" açıklamasını yaparak bu hareketin Cumhuriyetçileri arkasında birleştirdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Demokratları işaret ederek, "Aslında ülkemizi seviyorlar mı?" diye de ekledi. - LONDRA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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