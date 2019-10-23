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ABD Başkanı Trump: Güvenli bölge kuruldu, Kürtler güvende

Trump: Güvenli bölge kuruldu, Kürtler güvende

23.10.2019 16:13ABD Başkanı Trump: Güvenli bölge kuruldu, Kürtler güvende
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Moskova'da Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi Mutabakatı'nın ardından yaptığı değerlendirmede "güvenli bölge kuruldu" dedi.

Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye - Suriye sınırında yaşanan gelişmelerle ilgili 'büyük başarı' elde edildiğini belirterek, "Güvenli Bölge kuruldu. Ateşkes devam etti ve çatışmalar sona erdi. Kürtler güvende ve bizimle birlikte çok iyi çalıştılar. Tutuklu IŞİD militanları kontrol altında." ifadelerini kullandı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Moskova, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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