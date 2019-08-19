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ABD Başkanı Trump, Huawei ile iş yapılmasını istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli teknoloji devi Huawei ile ABD'nin iş yapmamasını istediğini tekrarladı. Trump, "Hiç iş yapmak istemiyorum çünkü bu bir ulusal güvenlik tehdidi" dedi.

19.08.2019 10:47
ABD Başkanı Trump, Huawei ile iş yapılmasını istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Çinli telekonomünikasyon şirketi Huawei Technologies için muafiyet süresinin uzatılıp uzatılmayacağını değerlendirmesine rağmen, ABD'nin Huawei ile iş yapmasını istemediğini belirtti.

MUAFİYETİN UZATILMASI BEKLENİYOR

Reuters ve diğer basın kuruluşlarında Cuma günü yer alan haberlere göre Huawei'in ABD'li şirketlerden ürün almasına izin veren muafiyetin ABD Ticaret Bakanlığı tarafından uzatılması bekleniyor.

Reuters'in konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Huawei'ye verilen "geçici genel lisans" 90 gün uzatılacak. Trump, dün New Jersey'de makam uçağına binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik nedenleriyle Huawei ile iş yapmak istemediğini söyledi.

"İŞ YAPMAK İSTEMİYORUM"

Trump, "Şu anda iş yapmayacağız gibi görünüyor. Hiç iş yapmak istemiyorum çünkü bu bir ulusal güvenlik tehdidi ve basının konuyu bundan biraz daha farklı bir şekilde ele aldığına inanıyorum" dedi.

Trump, Huawei'nin faaliyet alanlarından küçük kapsamlı bazılarının kapsamlı bir yasaktan muaf tutulacağını, ancak bunun "çok karmaşık" olacağını söyledi. Trump yönetimin "geçici genel lisansı" uzatıp uzatamayacağını söylemedi.

LİSANS SÜRESİNİN UZATILACAĞI SÖYLENMİŞTİ

Aynı gün Trump'tan önce açıklamada bulunan ABD Ulusal Ekonomik Konsey direktörü Larry Kudlow, Çin ile daha geniş çaplı ticaret müzakerelerinin yapıldığı bir ortamda "iyi niyet" göstergesi olarak Ticaret Bakanlığının Huawei'ye tanıdığı lisans süresini üç ay uzatacağını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, Huawei ile iş yapılmasını istemiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Huawei, Dünya, Ekonomi, Güncel

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