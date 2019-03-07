ABD Başkanı Trump'ın Apple Gafı Sosyal Medyayı Salladı

ABD Başkanı Donald Trump yine gündemden düşmüyor. Trump bu kez de yaptığı 'Apple' gafıyla alay konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan İşgücü Politikası Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Trump, toplantıda yer alan Apple CEO'su Tim Cook'un icraatlarını da övmek istedi.

Ancak Trump Tim Cook'u övmek isterken 'Tim Apple' ifadelerini kullandı. Böylelikle Tim Cook da, Trump'ın ismini karıştırdığı kişiler listesine eklendi. Trump'ın Tim Cook'a Tim Apple dediği anlar sosyal medyada ise hızla yayıldı.

Pek çok kişi sosyal medyada Trump'ın eski videolarını da paylaşarak kendisi ile dalga geçti.