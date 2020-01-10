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ABD Başkanı Trump'ın İran'a savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya Temsilciler Meclisi'nden onay

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan tasarıyı kabul etti.

10.01.2020 09:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:06ABD Başkanı Trump'ın İran'a savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya Temsilciler Meclisi'nden onay
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın 'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan tasarıyı kabul etti. Genel kuruldaki oylamada tasarı 194'e karşı 224 oyla onaylandı.

Başkan Donald Trump'ın, "Kongre'nin izni ve bilgisi dışındaki İran'a karşı askeri yetkilerinin kısıtlanmasını" içeren tasarıda şu ifade yer alıyor: "İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve İran'ın Irak'taki askeri üslere düzenlendiği balistik füze saldırısı, ABD ve İran arasında ciddi bir gerginliği tetikledi."
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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