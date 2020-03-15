ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi "negatif" çıktı
ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.
15.03.2020 03:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 03:12
ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.
Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini ifade etti.
Conley, "Bu akşam, testin negatif çıktığına dair teyit aldım." ifadesini kullandı.
Geçen hafta virüs testlerinin pozitif çıktığı Brezilyalı delegasyon görüşmesinden sonra henüz yeni tip koronavirüse dair herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Conley, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Takımı ile yakından çalıştıklarını ifade etti.
Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın da bu testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.
Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini ifade etti.
Conley, "Bu akşam, testin negatif çıktığına dair teyit aldım." ifadesini kullandı.
Geçen hafta virüs testlerinin pozitif çıktığı Brezilyalı delegasyon görüşmesinden sonra henüz yeni tip koronavirüse dair herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Conley, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Takımı ile yakından çalıştıklarını ifade etti.
Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın da bu testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Koronavirüs, Güncel
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