ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı
15.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:33
ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.
Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini ifade etti.
Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini ifade etti.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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