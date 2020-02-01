ABD Başkanı Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

Afyonkarahisar STK Platformu tarafından düzenlenen protesto eylemi için İmaret Camisi'nin avlusunda toplanan, siyasi parti temsilcileri ile milletvekillerinin de bulunduğu kalabalık grup, Türk ve Filistin bayrakları ile "Kudüs İslam'ındır" yazılı pankartı taşıyarak, Kent Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil ABD, Filistin'den defol", "Zulme karşı direneceğiz", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" ve "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları atan grup, tekbirler getirdi.

Grup adına açıklamada bulunan Afyonkarahisar STK Platformu Başkanı Ali Zengin, Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD'nin, yeni bir skandala daha imza attığını söyledi.

Sözde "yüzyılın antlaşması"nın tek taraflı olduğunu ve Filistinlileri köle olarak yaşamaya mahkum ettiğini dile getiren Zengin, "Göreve geldiği günden bu yana siyonistlerin emir eri gibi hareket eden Trump, aldığı kararla siyonistleri şımartarak, Filistin halkının meşru haklarını yok saymaktadır. Bu, 'yüzyılın anlaşması' değil, yüzyılın dayatmasıdır ve Filistin'i parçalama planıdır. Hem terör devleti İsrail ve kuklası ABD'nin hem katil Netanyahu ve Trump'ın Filistin'i işgal planı, diplomatik açıdan palavra, bizim açımızdan da paçavradan ibarettir." diye konuştu.

"Kudüs'ün siyonistlere bırakılması söz konusu olamaz"

Zengin, Trump'ın, toplantıya elçi gönderdikleri için teşekkür ettiği ve emperyalistlerin elinde birer oyuncağa dönüşen Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman yönetimlerini ise tarihin asla affetmeyeceğini belirtti.

Filistin'in bağımsızlığının ve özgürlüğünün, Müslümanların insanlık onuru sınavı haline geldiğine dikkati çeken Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapitalistlerin ve emperyalistlerin yeni diplomatik kara deliği, yüzyılın planıdır. Planı tanımıyor, Filistin'in ve Kudüs'ün özgürlüğünü haykırıyoruz. Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'ün siyonistlere bırakılması söz konusu olamaz. Trump'ın açıkladığı sözlü anlaşma, İslam dünyası açısından yok hükmündedir. Müslümanlar olarak Kudüs üzerindeki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ne ABD'nin Filistin konusunda ses çıkarma hakkı ne de Trump'ın Kudüs'e dair söz söyleyecek aklı olmadığını biliyoruz. Yüzyılın anlaşması kumpası, Filistin'den İsrail'i, İslam coğrafyasından ABD'yi defedecek milada gerekçe olur."

"Tek taraflı anlaşmayı tanımıyoruz ve şiddetle kınıyoruz"

Kudüs'ün kırmızı çizgi niteliği taşıdığını, tüm Müslümanların şerefi, namusu, onuru, haysiyeti ve varlık gayesi olduğunu vurgulayan Zengin, bunların hiçbirinden vazgeçemeyeceklerini kaydetti.

"Bir gün gelecek, İsrail'e öyle bir tokat atacağız ki hayatı gözünün önünden Gazze şeridi gibi geçecek." ifadesini kullanan Zengin, Afyonkarahisar STK Platformu olarak Trump ve Netanyahu'nun yaptığı tek taraflı anlaşmayı tanımadıklarını ve şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA