ABD Başkanı Trump'ın yeni mesajı: Önce ben, sonra Amerika

Kaynak: Euronews.com

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi onu soruşturmaya devam ettiği sürece kendisini birinci, Amerika'yı ise ikinci sırada tutuyor.Çarşamba günü Beyaz Saray'da gerçekleşen özel bir toplantıda Trump, kendisinin "suçlarını ört bas etmekle uğraştığını" söyleyen Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'ye sert çıktı. Trump, Pelosi'ye ve toplantıda bulunan Senato'nun azınlık lideri Chuck Schumer'e soruşturma altında bulunurken onlarla Amerikan halkı için önemli olan siyasi meseleler hakkında çalışamayacağını söyledi.