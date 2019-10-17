Haberler » Politika » ABD Başkanı Trump: 'İnsanlar uzun yıllardır bu anlaşmayı yapmaya çalışıyordu'

ABD Başkanı Trump: "İnsanlar uzun yıllardır bu anlaşmayı yapmaya çalışıyordu"

ABD Başkanı Donald Trump, "İnsanlar uzun yıllardır bu anlaşmayı yapmaya çalışıyordu.

17.10.2019 21:42ABD Başkanı Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, "İnsanlar uzun yıllardır bu anlaşmayı yapmaya çalışıyordu. Milyonlarca yaşam kurtulacak. Hepinize tebrikler" dedi.

ABD'li yetkililerin Türkiye temasları sonrası Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesinin tamamlanmasına kadar durdurulacağı kararının açıklanması üzerine ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Trump, "3 gün içerisinde böyle bir anlaşma asla yapılamazdı. Bunun yapılması için zorlu bir sevgiye ihtiyaç vardı. Herkes için harika. Hepiniz ile gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra aynı hesaptan ikinci bir açıklamada daha bulunan Trump, kaydedilen gelişmelerin mükemmel olduğunu belirterek süreçte ABD'nin kendisinin yanında olmasından dolayı gurur duyduğunu kaydetti. Trump, "İnsanlar uzun yıllardır bu anlaşmayı yapmaya çalışıyordu. Milyonlarca yaşam kurtulacak. Hepinize tebrikler" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
23:28 Türkiye ve ABD'den Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin 13 maddelik ortak açıklama
23:13 Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu 'Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı
22:58 Türkiye ile ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaştı
22:58 Türkiye ile ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaştı
22:40 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ne yapıldığını ve ne yapılmadığını bizzat takip edeceğiz"
22:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul ediyor
22:44 Çavuşoğlu: Barış Pınarı operasyonuna ara verdik
17.10.2019 23:41:12