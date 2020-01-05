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Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran herhangi bir ABD varlığını hedef alırsa, orantısız bir şekilde cevap vereceğiz

Son dakika: İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer İran herhangi bir ABD varılığını hedef alırsa, hızlı, geri adım atmadan ve belki de orantısız bir şekilde geri cevap vereceğiz" dedi.

05.01.2020 23:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 00:04

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD operasyonuyla öldürülmesinin ardından tansiyon giderek yükseliyor.

İran'ın ABD'yi hedef alan açıklamalarına ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi. Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu medya paylaşımları ABD kongresine bir bildirim niteliği taşıyor. Eğer İran herhangi bir ABD varlığını hedef alırsa, hızlı, geri adım atmadan ve belki de orantısız bir şekilde geri cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİLİK VE ASKERİ ÜSSÜ'NE SALDIRI DÜZENLENDİ

Öte yandan, Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 katyuşa füzesi atıldı. 1 füzenin ise Yeşil Bölge'nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Ayrıca, dün ABD Büyükelçiliği ile Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlenmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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