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ABD Başkanı Trump: "İran'ın Irak'taki saldırılarında hiçbir Amerikan askeri zarar görmedi"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki 2 ABD üssüne düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini ve İran'ın saldırı pozisyonundan çekildiğini söyledi.

08.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:02ABD Başkanı Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, 'ın 'taki 2 ABD üssüne düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini ve İran'ın saldırı pozisyonundan çekildiğini söyledi.
ABD-İran gerginliğinin zirve yaptığı bir ortamda Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, İran'ın son saldırılarına ilişkin canlı yayında ilk açıklamasını yaptı.
Trump, dün gece İran'ın Irak'taki 2 üsse düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini vurguladı ve "Ben Başkan olduğum sürece İran asla nükleer silaha sahip olamayacak." değerlendirmesini yaptı.
İran'ın dünkü saldırılarına karşılık olarak bu ülkeye yeni ekonomik yaptırımlar getireceklerini belirten Trump, İran kurallara uygun davranana kadar bu yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini söyledi.
Ortadoğu'daki sorunların çözümünün kolay olmadığını vurgulayan Trump, "NATO'nun bundan sonraki süreçte Ortadoğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Irak, İran, Güncel

Kaynak: AA

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