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ABD Başkanı Trump kendisini montajlayarak Rocky Balboa oldu

ABD Başkanı Donald Trump, film yıldızı Sylvester Stallone'nın canlandırdığı Rocky Balboa karakterine ait fotoğrafa kendi başını yerleştirdiği montaj bir fotoğraf paylaştı.

27.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:11ABD Başkanı Trump kendisini montajlayarak Rocky Balboa oldu
ABD Başkanı Donald Trump, film yıldızı Sylvester Stallone'nın canlandırdığı Rocky Balboa karakterine ait fotoğrafa kendi başını yerleştirdiği montaj bir fotoğraf paylaştı.

Hakkında başlatılan azil süreci nedeniyle ülkesinde zor günler yaşayan Trump, mikroblog sitesi Twitter'dan ilginç bir görsel yayımladı. Montaj fotoğrafta boks eldivenli kaslı bir sporcu vücuduna kendi başını yerleştiren Trump, görseli yorumsuz olarak paylaştı. Sylvester Stallone'nın canlandırdığı Rocky Balboa filmine ait olan montajlanmış görsel kısa sürede binlerce yorum aldı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Sylvester Stallone, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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