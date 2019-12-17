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ABD Başkanı Trump: "Küreselciler para kaybetmemizi istiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, "Küreselciler, ABD mallarının üretimi için dış kaynak kullanıyordu.

17.12.2019 00:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 00:50ABD Başkanı Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, "Küreselciler, ABD mallarının üretimi için dış kaynak kullanıyordu. Bazı küreselciler bizim gerçekten para kaybetmemizi istiyor. ABD, bu insanların umurunda bile değil." açıklamasında bulundu.
Trump, bazı eyalet ve yerel yönetim yöneticileri ile Beyaz Saray'daki yuvarlak masa toplantısının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Çin ile yaptığı birinci faz ticaret anlaşması için "daha önce böyle bir anlaşma hiç yapılmamıştı" sözlerini kullanan Trump, küreselcilere yüklendi.
Trump, "Küreselciler, ABD mallarının üretimi için dış kaynak kullanıyordu. Bazı küreselciler bizim gerçekten para kaybetmemizi istiyor. ABD, bu insanların umurunda bile değil." görüşünü paylaştı.
Küreselcilerin bütçe açığını da umursamadığını savunan Trump, "Ben küreselcilerin tam tersiyim. Ben bütçe açıklarını sevmiyorum. Ben bu ülkede fabrikaların ve tesislerin kapatılmasından, başka bir ülkeye gitmelerinden de hoşlanmıyorum." diye konuştu.
Trump, ülkedeki durumu uzun yıllardır izlediğini belirterek, "Ben küreselci değilim. Bu ülkeyi seviyorum. Bu ülkeye sahip çıkacağız." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel

Kaynak: AA

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