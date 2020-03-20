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ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs görev gücüyle düzenlediği basın toplantısında NBC muhabirini azarladı. Muhabirin koronavirüsü ile ilgili sorusuna sinirlenen Trump, "Gerçekten çok kötü bir gazetecisin. Kendinden utanmalısın" dedi.

20.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:14

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs görev gücüyle düzenlediği basın toplantısı gergin anlara sahne oldu. Toplantıya, Trump ile NBC muhabiri Peter Alexander arasındaki diyalog damga vurdu.

Trump, Alexander'ın "Korona nedeniyle yaklaşık 200 ölü, 14.000 hasta var. Korku içinde bekleyen ABD'lilere ne söylemek istersiniz?" sorusuna, kendine has üslubu ile cevap verdi.

ÇOK KÖTÜ BİR GAZETECİSİN

Trump Alexander'ı eleştirerek "Bu çok çirkin bir soru. Sen şu anda Amerikan halkına çok kötü bir sinyal veriyorsun. Onların sadece cevaplara ve yardıma ihtiyacı var. Senin yapmaya çalıştığın şey sadece sansasyon yaratmak. Gerçekten çok kötü bir gazetecisin. Kendinden utanmalısın" ifadelerini kullandı.

210 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, ABD'de yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210'a, vaka sayısı ise 14.322'ye, yükseldi.

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ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı

Haberin Videosu :

Donald Trump, NBC muhabirini azarladı: Çok kötü bir gazetecisin, kendinden utanmalısın
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

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