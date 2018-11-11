- ABD
Başkanı Trump
, Paris
'te protesto edildi
PARİS - Birinci Dünya Savaşının bitiminin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle Fransa
'da olan ABD Devlet Başkanı Donald Trump
, Paris'teki çeşitli ülke vatandaşları tarafından protesto edildi. Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100'ün yıl dönümü vesilesiyle 47 devlet ve 23 hükümet başkanı Paris'te toplandı. Paris'te bulunan ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Paris'teki çeşitli ülke vatandaşları tarafından protesto edildi. Paris'teki sendikaların desteğiyle organize edilen protesto gösterisinde ABD Başkanı Trump, Orta Doğu
ve Afrika
'daki ülkelerde sorun çıkarmak ve silah satarak birçok ülkenin huzurunu bozmakla itham edildi. Filistin
sorununun çözümlenmesine ABD'nin engel olduğunu, İsrail
'e destek verdiğini belirten göstericiler, Yemen
'e silah satışının durdurulması, Suriye
'de katliamların durdurulması isteminde bulundu.Öte yandan protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuele Macron, Almanya
Başbakanı Angela Merkel
, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
gibi liderler aleyhine slogan atarak, barışı sağlayamamakla eleştirdi.
Donald Trump,Amerika Birleşik Devletleri,Paris
11 Kasım 2018 Pazar 20:13