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ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı açıklaması: Bırakın Suriye ile Esad Kürtleri korusun

ABD Başkanı Donald Trump, "IŞİD halifeliğinin yüzde yüzünü yendikten sonra askerlerimizin çoğunluğunu Suriye'den çıkardım. Bırakın Suriye ile Esad Kürtleri korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın" açıklamasında bulundu.

14.10.2019 22:35ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı açıklaması: Bırakın Suriye ile Esad Kürtleri korusun

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bırakın Suriye ile Esad Kürtleri korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın" ifadelerini kullandı.

Trump'ın paylaşımları şöyle:

"IŞİD halifeliğinin yüzde yüzünü yendikten sonra askerlerimizin çoğunluğunu Suriye'den çıkardım. Bırakın Suriye ile Esad Kürtleri korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın. Generallerime dedim ki, neden düşmanımızın toprağını korumak adına Suriye ve Esad için savaşalım? Kürtleri korumak adına Suriye'ye yardım etmek isteyen biri varsa bana uyar; bu, Rusya, Çin ya da Napolyon Bonaparte olabilir. Umarım her şey iyi gider, biz 7 bin mil uzaktayız!"


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Dünya, Güncel

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