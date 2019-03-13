ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 MAX 8 ve MAX 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

"BU KONUYU ŞANSA BIRAKMAK İSTEMEDİM"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci bir talimata kadar Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların yere indirilmesine karar verdiklerini ifade etti. Trump, söz konusu kararın ABD Havacılık İdaresi (FAA) tarafından derhal uygulanacağını belirtti.

Trump, "Bu konuyu şansa bırakmak istemedim. Doğru olan şeyi yaptığımızı hissediyoruz. Amerikan halkının ve herkesin güvenliği en önemli önceliğimizdir. Umarım (Boeing) kısa zamanda cevaplarını hazırlar ancak o zamana kadar uçakları yerde olacak." ifadelerini kullandı.

Donald Trump ayrıca, Boeing'in çok değerli bir firma olduğunu ve uçaklarının yere inmesi kararının onlar açısından çok zor bir dönüm olduğunun da farkında olduğunu söyledi.

UÇUŞLARI DURDURMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

ABD Federal Havacılık Kurulu ise daha önce yaptığı açıklamada, Amerikalı şirket Boeing'in, 737 MAX tipi uçaklarının herhangi sistematik bir probleminin olmadığını ve bu sebeple yapılan uçuşları durdurmayacaklarını duyurmuştu.

TÜRKİYE DE SEFERLERDEN ÇEKİLMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, uçuş emniyetini teminen Türk hava sahasının Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi hava araçlarına kapatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.