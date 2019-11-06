ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörist Ebubekir el-Bağdadi'nin karısı ve kızı dahil olmak üzere çatışma sırasında kaçtıkları bildirilen çok sayıda DAEŞ savaşçısını yakaladıklarını söyledi" dedi.

"13 KASIM'DA BEYAZ SARAY'A GELECEK"

Trump, "Erdoğan ayrıca Suriye ile olan sınırlarından, terörizmin ortadan kaldırılmasından ve birçok konudan bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 13 Kasım Çarşamba günü Beyaz Saray'a gelecek. Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.