25.06.2019 22:19
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ABD Başkanı Trump'tan FED'e faiz tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, doların çok güçlü olduğunu ve bunun FED'in suçu olduğunu belirtti.

Bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan Reuters haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump FED'in doları fazla güçlendirdiğini ifade etti.

DOLARIN GÜÇLÜ OLDUĞUNU SAVUNDU

Donald Trump, FED'in faiz artışı politikası nedeniyle doların fazla güçlü olduğunu savundu ve euronun zayıfladığını belirtti.

"BÖYLE BİR PLANIMIZ YOK"

Trump ayrıca FED Başkanı Jerome Powell'ın görevinden alınmasını istediği iddiaları için 'böyle bir planımız yok' dedi.

Donald Trump daha önceki açıklamalarında da FED'in faiz indirimine gitmesi gerektiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump'tan FED'e faiz tepkisi
Beyaz Saray , Amerika Birleşik Devletleri , Donald Trump , Ekonomi

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