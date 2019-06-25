ABD Başkanı Trump'tan FED'e faiz tepkisi

Bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan Reuters haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump FED'in doları fazla güçlendirdiğini ifade etti.

DOLARIN GÜÇLÜ OLDUĞUNU SAVUNDU

Donald Trump, FED'in faiz artışı politikası nedeniyle doların fazla güçlü olduğunu savundu ve euronun zayıfladığını belirtti.

"BÖYLE BİR PLANIMIZ YOK"

Trump ayrıca FED Başkanı Jerome Powell'ın görevinden alınmasını istediği iddiaları için 'böyle bir planımız yok' dedi.

Donald Trump daha önceki açıklamalarında da FED'in faiz indirimine gitmesi gerektiğini belirtmişti.