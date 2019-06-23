ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e 'çok güzel içerikli' mektup!

Kuzey Kore 'nin resmi haber ajansı KCNA ABD Başkanı Donald Trump 'ın Kim Jong Un 'a yeni bir mektup gönderdiğini açıkladı. Kim'in mektubu okumaktan memnuniyet duyduğu ve mektup içeriğini çok güzel bulduğu kaydedildi.

Sputnik Türkiye 'nin haberine göre Trump'ın cesaretini takdirle karşılayan Kim, mektubun içeriği üzerinde düşüneceğini söyledi.

Kuzey Kore Lideri Kim, en son 11 Haziran'da Trump'a mektup yollamıştı.

TRUMP'TAN TIME MUHABİRİNE TEHDİT

Bu arada Trump ve Time dergisi gazetecilerinden biri arasında Kim mektubu üzerinden bir tartışma yaşandı.

Beyaz Saray 'da pazartesi yapılan röportajda Trump, muhabirlere Kim'in yolladığı bir mektubu gösterdi. Trump, "Alın size bir mektup, size bu mektubu göstereceğim. Kim Jong-un yazdı. Bana dün teslim edildi. Elden" dedi. Bu noktada Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders gazetecilerine mektubun fotoğrafını çekemeyecekleri konusunda uyardı.

Ardından gazeteci, özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak Trump'ın bazı danışmanlarının hapis korkusunun etkisiyle ifade verdiklerini söyledi. Trump da buna cevaben, " Kusura bakma ama size gösterdiğim gizli mektubun fotoğrafını kullanırsan onların yerine sen hapse girebilirsin. Size o mektubu fotoğrafını çekin diye vermedim, benimle oyun oynamayın" dedi.

Gazeteci de "Özür dilerim Sayın Başkan. Beni hapse atmakla mı tehdit ediyorsunuz?" diye sordu.

Trump ise şu yanıtı verdi: "Sana olacakları söylüyorum. Mektuba off the record olarak bakabileceğini söylemiştim. Kameranınızı çıkarıp fotoğrafını çekebileceğiniz anlamına gelmiyor, tamam mı? O yüzden umarım fotoğrafını çekmemişsinizdir."