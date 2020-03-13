- ABD Başkanı Trump'tan Olimpiyat Önerisi- "Belki Bir Yıl Ertelenebilir"
- ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi "Belki bir yıl ertelenebilir" Korona virüs salgını nedeniyle tartışma konusu olan 2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Belki bir yıl ertelenebilir" yorumunda bulundu.
13.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:01
- ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi"Belki bir yıl ertelenebilir"
TOKYO - Korona virüs salgını nedeniyle tartışma konusu olan 2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Belki bir yıl ertelenebilir" yorumunda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen ölümcül korona virüs salgınının bu yaz gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı etkileyip etkilemeyeceği sorusu gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili sürpriz bir çıkış geldi. Daha önce olimpiyatları izlemek için Japonya'ya gidebileceğini açıklayan Trump, bu kez oval ofiste gazetecilere yaptığı açıklamada 'erteleme' seçeneğini gündeme getirdi. Olimpiyatların salgın nedeni ile seyircisiz olarak gerçekleştirilmesinin ihtimaller dahilinde olabileceğini belirten Trump, "İptal eder ve bir yıl sonra yaparlarsa, bunun olimpiyatları seyircisiz olarak gerçekleştirmekten daha iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu."Gidebilirim" demiştiABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından bu yaz gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na davet edildiğini belirterek, Japonya'yı ziyaret etmeyi düşündüğünü söylemişti. Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile yakınlığı ile bilinen Trump'ın son çıkışı, Japonya kamuoyunda "hayal kırıklığı" olarak yorumlandı.
TOKYO - Korona virüs salgını nedeniyle tartışma konusu olan 2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Belki bir yıl ertelenebilir" yorumunda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen ölümcül korona virüs salgınının bu yaz gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı etkileyip etkilemeyeceği sorusu gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili sürpriz bir çıkış geldi. Daha önce olimpiyatları izlemek için Japonya'ya gidebileceğini açıklayan Trump, bu kez oval ofiste gazetecilere yaptığı açıklamada 'erteleme' seçeneğini gündeme getirdi. Olimpiyatların salgın nedeni ile seyircisiz olarak gerçekleştirilmesinin ihtimaller dahilinde olabileceğini belirten Trump, "İptal eder ve bir yıl sonra yaparlarsa, bunun olimpiyatları seyircisiz olarak gerçekleştirmekten daha iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu."Gidebilirim" demiştiABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından bu yaz gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na davet edildiğini belirterek, Japonya'yı ziyaret etmeyi düşündüğünü söylemişti. Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile yakınlığı ile bilinen Trump'ın son çıkışı, Japonya kamuoyunda "hayal kırıklığı" olarak yorumlandı.
Kaynak: İHA
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Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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