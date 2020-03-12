ABD Başkanı Trump'tan Pentagon'a yetki
ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD üssüne yönelik roketli saldırının ardından olası saldırıya karşılık verilmesi konusunda yetki verdi.
12.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:00
ABD Başkanı Donald Trump, Irak 'taki ABD üssüne yönelik roketli saldırının ardından olası saldırıya karşılık verilmesi konusunda yetki verdi.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dün gerçekleştirilen 1 İngiliz, 2 Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiği Irak'taki ABD üssüne yönelik roketli saldırının ardından olası saldırıya karşılık ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'a yetki verdiğini açıkladı. Esper, "Başkanla, görüştüm. Ne gerekiyorsa yapılması için yetki verdi" dedi. ABD Savunma Bakanı, "Failleri adalete teslim etmek ve caydırıcılığı sürdürmek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Tüm seçenekler de masada" diye konuştu.
(İHA)
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dün gerçekleştirilen 1 İngiliz, 2 Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiği Irak'taki ABD üssüne yönelik roketli saldırının ardından olası saldırıya karşılık ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'a yetki verdiğini açıkladı. Esper, "Başkanla, görüştüm. Ne gerekiyorsa yapılması için yetki verdi" dedi. ABD Savunma Bakanı, "Failleri adalete teslim etmek ve caydırıcılığı sürdürmek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Tüm seçenekler de masada" diye konuştu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Irak, Güncel
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