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ABD Başkanı Trump'tan sağlık durumuyla ilgili tweet: Her şey çok iyi, harika

Cumartesi günü hastanede iki saat geçiren ABD Başkanı Trump, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Fiziksel muayenem başladı. Her şey çok iyi, harika! Gelecek yıl tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

17.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:46

ABD Başkanı Donald Trump, askeri tıp merkezinde gerçekleşen sağlık kontrolünün ardından bir mesajı yazdı.

"HER ŞEY ÇOK İYİ"

Walter Reed Medical Center'daki doktorlara övgüler düzen ABD lideri, "Fiziksel muayenem başladı. Her şey çok iyi, harika! Gelecek yıl tamamlanacak" dedi.

TIP MERKEZİNDE 2 SAAT KALMIŞTI

New York Times gazetesi, Trump'ın askeri tıp merkezinde Cumartesi günü iki saat geçirdiğini ve doktorların ABD liderini kontrol ettiğini bildirmişti. Beyaz Saray ise, kontrolün rutin olduğunu belirtmişti.

73 yaşındaki Trump'ın hastane ziyareti resmi programında yer almıyordu.

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ABD Başkanı Trump'tan sağlık durumuyla ilgili tweet: Her şey çok iyi, harika

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