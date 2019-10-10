Haberler » Politika » ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: 'Üç seçenek var'

ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: "Üç seçenek var"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda üç seçenekleri olduklarını belirterek, "Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız, ya Türkiye'yi yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız, yada Türkiye ve Kürtler arasında bir arabuluculuk yapacağız" dedi.

10.10.2019 23:40ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması:
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda üç seçenekleri olduklarını belirterek, "Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız, ya Türkiye'yi yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız, yada Türkiye ve Kürtler arasında bir arabuluculuk yapacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama daha yaptı. Trump, Suriye'de görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını ifade ederek, "DEAŞ'ı yüzde yüz şekilde mağlup ettik. Artık Suriye'de, Türkiye'nin saldırısı altında, birliklerimiz yok. İşimizi çok iyi yaptık." açıklamasında bulundu. Başkan Trump, Suriye konusunda ise üç seçenekleri olduğu değerlendirmesinde bulunarak "3 seçeneğimiz var, binlerce asker gönderip askeri açıdan kazanmak, yaptırımlarla Türkiye'yi ekonomik olarak çok sert vurmak, yada Kürtler ile Türkler arasında arabuluculuk yapmak" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
23:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harekat başladığı saatten şu saate kadar 109 terörist öldürüldü"
23:40 ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: "Üç seçenek var"
23:42 CHP'li Özkoç'tan tezkere açıklaması
23:26 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü
22:58 CHP'li Özkoç'tan tezkere açıklaması
22:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü 17 bin...
22:31 Trump: "Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum"
11.10.2019 00:00:16