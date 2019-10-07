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ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

07.10.2019 19:14ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Türkiye açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunana Donald Trump, "Ben bu saçma, sonu gelmeyen, muazzam ordumuzun ABD'yi bile sevmeyen yerlerde yürüttüğü operasyonların olduğu savaşlardan çıkma üzerine seçildim. Bu adımdan en çok mutsuz olan iki ülke Rusya ve Çin'dir. Çünkü onlar bizim çıkmaza sürüklenmemizi görmeyi seviyor" ifadelerini kullandı.

Kendisinin başa geldiği zamanda ABD ordusunun adeta tükenmiş olduğunu ifade eden Trump, "ABD ordusu şimdi daha önce hiç olmadığı kadar güçlü. Bu sonu gelmeyen ve saçma olan savaşlar bitiyor. Büyük resme odaklanacağız" dedi.

Trump, ayrıca bazı isimlerin ve yayınların paylaşımlarını kendi hesabında paylaştı. Bu paylaşımlarında çeşitli ifadelere yer veren Trump, Türkiye'nin kendisinin düşündükleri ile çelişen bir adım atması halinde Türkiye ekonomisini hedef alabileceğini söyledi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

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