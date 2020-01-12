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ABD Başkanı Trump'tan Umman Sultanı için taziye mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

12.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:04ABD Başkanı Trump'tan Umman Sultanı için taziye mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, Sultan Kabus'un ölümü dolayısıyla Umman halkına başsağlığı diledi ve "Orta Doğu'da en uzun süre hizmet veren lider olan Sultan Kabus, ülkesine barış ve refah getirdi ve herkese dost oldu." ifadelerini paylaştı.
Sultan Kabus'un dokuz Amerikan başkanıyla çalıştığına dikkati çeken Trump, Umman'ın ABD'nin gerçek bir ortağı ve dostu olduğunu kaydetti.
Trump, "ABD ile Umman arasındaki ortaklığı güçlendirmeye devam ederek anısına saygı duyacağız. Sultan Kabus gerçekten özlenecek. Güçlü mirasının yaşayacağını bilerek rahat edelim." değerlendirmesinde bulundu.
1970'de saray darbesiyle babasının yerine 30 yaşında tahta çıkan Sultan Kabus bin Said, önceki gün 79 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Kaynak: AA

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