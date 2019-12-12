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ABD Başkanı Trump'tan Yahudilere "servetiniz için bana oy vereceksiniz" mesajı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı Yahudilerin servet vergisine oy vermeyeceğini, kendisine oy vermekten başka seçeneklerinin bulunmadığını ifade etti.

12.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:22ABD Başkanı Trump'tan Yahudilere
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı Yahudilerin servet vergisine oy vermeyeceğini, kendisine oy vermekten başka seçeneklerinin bulunmadığını ifade etti.
CNN'in haberine göre, Trump, 'da düzenlenen Amerikan Konseyi Ulusal Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Çoğunuz emlak işindesiniz, sizleri iyi tanıyorum. Acımasız iş bitiricilersiniz, hiç de hoş insanlar değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız, başka seçeneğiniz yok." ifadelerini kullandı.
Başkan Trump, ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Partinin aday adaylarından Elizabeth Warren'ın planladığı servet vergisini ima ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Servet vergisine oy vermeyeceksiniz. Hadi servetinizin yüzde 100'ünü sizden alalım. Hayır, hayır. Benden hoşlanmasanız da ki bazılarınız hoşlanmıyor, bazılarınızdan da ben hoşlanmıyorum. Yine de benim en büyük destekçim sizler olacaksınız çünkü onlar kazanırsa 15 dakika içinde kepenk kapatırsınız."
Katılımcılar, Trump'ın sözlerini kahkaha ve alkışlarla karşıladı, bazı dinleyiciler de Başkan'ın konuşması sırasında "4 yıl daha" sloganları attı.
Warren'in önerdiği vergi sistemi, serveti 50 milyon doları geçen Amerikalılara ekstra yüzde 2, milyarderlere de ekstra yüzde 1 vergi öngörüyor.
Yahudilerden "paragöz" imasına tepki
Diğer yandan ülkedeki Yahudi dernekleri, Trump'ın sözlerinin "Yahudilerin parayla motive olduğunu" telkin ettiği gerekçesiyle ABD Başkanı'nı eleştirdi.
Amerikan Yahudi Komitesi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trump'tan retoriğini değiştirmesini istedi.
Paylaşımda, Trump'ın İsrail'e yönelik sarsılmaz desteğinin takdirle karşılandığı ancak Amerikalı Yahudi seçmenleri cezbetmenin önyargıları besleyen para referansları kullanmaktan daha iyi yöntemleri olduğu kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Florida, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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