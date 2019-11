ABD Başkanı Trump'a yardım kuruluşunu kâr amaçlı kullandığı gerekçesiyle 2 milyon dolar ceza verildi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait yardım vakfının fonlarını siyasi çıkarları için kullandığı iddiasıyla açılan davada 2 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

New York'taki mahkeme, ABD Başkanı Trump'ın, Amerikalı gaziler için toplanan bağışları 2016'daki Iowa ön seçimleri için kullanarak görevi kötüye kullandığı sonucuna vardı. Mahkeme, Trump ve en büyük üç çocuğunun idare ettiği yardım kuruluşlarının siyasi faaliyetlerde bulunamayacağına hükmetti.

KENDİ BİRİKİMİNDEN ÖDEYECEK

Yargıç Saliann Scarpulla, Trump'ın 2 milyon doları ilişiği olmayan yardım kuruluşlarına ve kendi birikiminden ödemesine karar verdi. Donald J. Trump Vakfı, ABD Başkanı Trump'ın çıkarları için kullanıldığı suçlamasının ardından 2018 yılında kapatılmıştı.

New York Başsavcısı Letitia James, vakfın başında yer alan Donald Trump Jr, Eric Trump ve Ivanka Trump'ın "yardım kuruluşlarının başkanlarının ve yetkililerinin görevleri" konulu eğitime katılmalarının zorunlu kılındığını da belirtti. Trump ve avukatları davanın siyasi olduğunu öne sürmüş ve "New York'taki ahlaksız Demokratların kendisini dava etmek için her şeyi yaptıklarını" söylemişti.