ABD Başkanı Trump ve Demokrat Parti Lideri Pelosi, Kameralar Önünde Tartışma Yaşadı

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti liderleri arasında bütçe tasarısı görüşmeleri Trump'ın Meksika sınırına duvar projesine bütçe desteğinde ısrarıyla gergin geçti. Trump ve Demokrat Parti liderlerinin Beyaz Saray'daki görüşmesine iki tarafın kameralar önünde sınır güvenliği konusunda girdiği tartışma damga vurdu.

Başkan Trump, Oval Ofis'te Demokrat Parti'nin önde gelen iki ismi, Senato'nun Demokrat Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti lideri Nancy Pelosi'yle bir araya geldi.

Nancy Pelosi, Trump'a Amerikalılar'ın Trump yüzünden hükümetin kapanmasını istemediğini söyleyince ortam gerildi. Trump Pelosi'nin sözünü keserek bütçe tasarısını Demokratlar'ın desteği olmadan Senato'dan geçirebileceğini savundu.

"İSTEDİĞİMİ ALAMAZSAM HÜKÜMETİ KAPATIRIM"

Trump ve Demokrat Parti liderleri arasında basın mensuplarının önünde tartışma yaşandı. Oval Ofis'te daha önce benzeri görülmeyen şekilde kameralar önünde gerçekleşen tartışmada, Trump seçim kampanyasında da öne çıkan vaadi olan Meksika sınırına duvar projesine bütçe desteğinde ısrarcı oldu. Eğer istediği bütçe desteğini alamazsa hükümetin kapanacağı tehdidini yineleyen Trump, "İstediğimizi bir şekilde alamazsak, ister siz ister ordu aracılığıyla, hükümeti kapatırım" ifadelerini kullandı. Trump, "Sınır güvenliği için hükümeti kapatmaktan gurur duyarım. Çünkü bu ülkenin insanları suçluları, uyuşturucu sorunu olan insanların ülkemize akın etmesini istemiyor" dedi.