ABD Başkanı Trump ve Eski Başkanlar, George H. W. Bush İçin Taziye Mesajı Yayımladı

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:19



01 Aralık 2018 Cumartesi 12:19

ABD Başkanı Donald Trump ve eski başkanlar, ABD'nin 94 yaşında hayatını kaybeden 41. Başkanı George H.W.Bush için taziye mesajı yayımladı.ABD 41. Başkanı, 94 yaşında hayatını kaybeden George H.W. Bush'un kendisinden bir dönem sonra ABD Başkanı olan oğlu George W. Bush, babasının ölümüyle ilgili olarak yayımladığı mesajda, "Jeb, Neil, Marvin, Doro ve ben babamızın fevkalade 94 yıldan sonra hayatını kaybettiğini üzüntüyle açıklıyoruz. Oğul Bush babası için George H. W. Bush, bir oğul ve kızın sahip olmasını isteyeceği en yüksek karakterli en iyi babaydı" dedi.Bush'un oğlu, babası için dua eden, sevgi ve ihtimam gösteren herkese minnettar olduğunu ifade etti. George H.W. Bush'un diğer oğulları Jeb Bush Jr, George P. Bush, babalarını öven mesajlar da yayımladı.ABD Başkanı Donald J. Trump ve eşi First Lady Melania Trump, George H.W. Bush'un ölümüyle ilgili yayımladığı mesajda, "Milletin kederine, eski başkan George H.W. Bush'un kaybının acısına katılıyorum" derken Trump, "Başkan Bush özgün kişiliği, muhteşem zekası ve ailesi ülkesi ve inancına olan sarsılmaz bağlılığı ile Amerikalı nesillere ilham kaynağı olmuştur" ifadesini kullandı.Başkan Obama ise "Amerika bir vatanseverini ve mütevazi hizmetçisi George Herbert Walker Bush'u kaybetti. Bugün kalbimiz çok ağır ve aynı zamanda minnetle dolu. Sadece ülkenin 41 başkanı olarak değil, o sevdiği ülkesine çok sayıda mevkide 70 yıldan fazla hizmet verdi" dedi.Başkan Clinton da "Hillary ve ben Başkan George H.W. Bush'ün ölümünden üzüntü duyuyoruz ve onun uzun ömründe verdiği hizmet sevgi ve dostluğu için şükranlarımızı sunuyoruz. Oluşturduğumuz dostluk için ona hep minnettar kalacağım. Onu genç bir vali olarak tanıdığımda beni Kennebunkport'daki evine davet etti. Onun bana ve Chelsea'ye gösterdiği inceliğe Barbara'ya olan bağlılığına hayran kaldım. Başkan Bush'la geçirdiğim her bir dakikaya minnettarım. Onun dostluğunu hayatımın en büyük ödülü olarak taşıyacağım" şeklinde konuştu. - WASHINGTON