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ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı Johnson telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirileceği vurgulandı.

17.12.2019 00:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 00:36ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı Johnson telefonda görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ve Başbakanı Boris Johnson'ın yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirileceği vurgulandı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Johnson'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Trump'ın, Johnson'ı İngiltere'deki seçimlerde galibiyetinden dolayı kutladığına işaret edilen açıklamada, "İki lider, ABD-İngiltere serbest ticaret anlaşması müzakereleri dahil olmak üzere birçok konuda işbirliğini daha da güçlendirmeye yönelik bağlılıklarını bir kez daha teyit etti." ifadesine yer verildi.
Johnson geçen hafta perşembe günü İngiltere'de yapılan erken genel seçimden galibiyetle çıkmıştı. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 364 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamlamış, böylece Muhafazakarlar, 650 üyeli Avam Kamarası'nda salt çoğunluk olan 326'yı geçerek 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara gelmişti.
Trump, Twitter hesabından, "Büyük zaferinden dolayı Boris Johnson'ı tebrik ediyorum!" paylaşımında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İngiltere, Güncel

Kaynak: AA

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