Haberler » Dünya » ABD Başkanlık Seçimleri: Trump'a 'kamuoyu desteği artıyor' - Haberler
BBC

ABD Başkanlık Seçimleri: Trump'a 'kamuoyu desteği artıyor'

Gallup araştırma şirketinin anketine göre Donald Trump'a kamuoyu desteği başkan seçildiği 2017'den bu yana ilk kez artış gösterdi ve %49'a çıktı.

24.02.2020 03:25 | Son Güncelleme: 24.02.2020 03:25ABD Başkanlık Seçimleri: Trump'a 'kamuoyu desteği artıyor'

Araştırma şirketi Gallup'un yaptığı son ankete göre ABD Başkanı Donald Trump'a kamuoyu desteği %49'a çıktı. Bu oran, Trump'ın başkan seçildiği 2017'den bu yana yapılan kamuoyu yoklamalarındaki ilk net pozitif sonuç olarak kayda geçti.

Guardian gazetesinin haberine göre Kasım ayında düzenlenecek ABD başkanlık seçimleri öncesi bu oranlar, Trump'ın ikinci defa da başkan seçilebileceğine işaret ediyor.

Demokrat Bernie Sanders'ın Nevada'daki ön seçimlerde diğer Demokrat rakipleri arasından açık ara öne çıkması da Trump'ın karşısında yarışacak ismin Sanders olma ihtimalini de kuvvetlendirdi.

Gallup'un anketine göre Trump'a karşı çıkanların oranı da %48 oldu.

' adlı internet sitesi de Trump'a kamuoyu desteğinin azil sürecinin başladığı Eylül ayından bu yana arttığını gösteriyor.

ABD Senatosu'nun akladığı Trump'a destek bu aralar ortalama %43,3. Trump'ı onaylamayanların oranı da %52,2.

CNN analisti Harry Enten, "Bu zamanlarda kamuoyu desteğinin %46 ila %54 arasında olduğu başkan adayları genellikle seçimlerde rakipleriyle başa baş oluyor. Kamuoyu desteği %45 veya daha düşük olanlar da genellikle başkanlık seçimlerinde kaybeden taraf oluyor. Eğer tarih tekerrür ederse Trump'a kamuoyu desteği onu 'favori' isim olarak konumlandırabilir" yorumunu yapıyor.

CBS News televizyonunun yaptırdığı ve Pazar günü açıklanan ankete göre Amerikalıların %65'i seçimleri Demokrat rakibiyle başa baş kalsa da Trump'ın kazanacağını düşünüyor.


Amerika Birleşik Devletleri, The Guardian, Donald Trump, Dünya
BBC


Dünya

Son Dakika Haberleri

04:00  Steve Jobs kimdir? Steve Jobs nereli? Steve Jobs hayatı kısaca
01:00  24 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 24 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
24.02.2020 04:13:50