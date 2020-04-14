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ABD başkanlık seçimlerinde Obama'dan eski yardımcısı Joe Biden'a destek

ABD eski Başkanı Barack Obama, kasım ayında yapılacak 2020 başkanlık seçimleri için eski başkan yardımcısı Demokrat Parti aday adayı Joe Biden'ı desteklediğini açıkladı.

14.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:20
ABD başkanlık seçimlerinde Obama'dan eski yardımcısı Joe Biden'a destek
ABD eski Başkanı Barack Obama, kasım ayında yapılacak 2020 başkanlık seçimleri için eski başkan yardımcısı Demokrat Parti aday adayı Joe Biden'ı desteklediğini açıkladı.
Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda Obama, "Arkadaşım Joe'yu ABD Başkanlığı için desteklemekten gurur duyarım." ifadesini kullandı.
Video kaydında Obama, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında Beyaz Saraya güçlü ve ilkeli liderlik gerektiğini belirterek, "İnanıyorum ki Joe şu an bir başkanda olması gereken bütün niteliklere sahip." ifadelerini paylaştı.
Obama, kendi dönemi için Biden'ı başkan yardımcısı olarak seçmenin hayatındaki en isabetli kararı olduğunu aktararak, "Joe, en karanlık zamanlarımızdan birinde bize rehberlik edecek ve uzun iyileşme sürecine yardımcı olacak karaktere ve deneyime sahiptir." dedi.
Obama'nın 12 dakikadan fazla süren video kaydında ABD Başkanı Donald Trump'ın adını hiç kullanmaması dikkat çekti.
Sanders'tan da övgüyle bahsetti
Öte yandan Obama, video kaydında başkanlık yarışından çekilerek Biden'ı desteğini açıklayan Bernie Sanders'a da övgülerde bulundu.
Obama, "Bernie, hayatını çalışan insanların umutları, hayalleri ve hayal kırıklıklarının sesi olmaya adamış bir adamdır. Her konuda anlaşamasak da her zaman Amerika'yı daha adil ve eşit bir toplum haline getirme inancını paylaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Barack Obama, Joe Biden, Güncel
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