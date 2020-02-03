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ABD başkanlık yarışı başlıyor; süreç nasıl işliyor ve Iowa toplantıları neden önemli?

Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 ay sürecek olan 2020 başkanlık yarışı Iowa eyaletinde başlıyor. Burada gerçekleşecek olan ön seçim süreci partilerin başkan adayları için hayati bir dönüm noktası niteliğinde.

03.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:38ABD başkanlık yarışı başlıyor; süreç nasıl işliyor ve Iowa toplantıları neden önemli?
Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 ay sürecek olan 2020 başkanlık yarışı eyaletinde başlıyor. Burada gerçekleşecek olan ön seçim süreci partilerin başkan adayları için hayati bir dönüm noktası niteliğinde.

Iowa eyalet toplantıları nedir ve neden önemlidir?

Iowa toplantıları küçük yerel buluşma mitingleridir. Eyalette yaşayanlar burada destekledikleri aday için gövde gösterisi yapıp, insanları o kişiye oy vermeye ikna etmeye çalışıyor veya farklı adaylar ile tanışıp onların vaatleri ile saf değiştirebiliyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, Iowa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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