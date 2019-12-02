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ABD, BM Güvenlik Konseyi aralık dönem başkanlığını devraldı

BİRLEŞMİŞ ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) aralık ayı dönem başkanlığını devraldı.

02.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:32ABD, BM Güvenlik Konseyi aralık dönem başkanlığını devraldı
BİRLEŞMİŞ ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) aralık ayı dönem başkanlığını devraldı.
15 üyeli BMGK'nin daimi üyelerinden veto hakkına sahip ABD, aralık dönem başkanlığını İngiltere'den devraldı.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, gazetecilere yaptığı açıklamada, BMGK üyesi ülkelerin temsilcilerinin 5 Perşembe günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile öğle yemeğinde bir araya geleceğini söyledi.
BMGK, 13 Aralık'ta Craft'ın daveti üzerine Kentucky eyaletine bir ziyaret de gerçekleştirecek.
ABD'nin dönem başkanlığında BMGK'nin, İran'ın nükleer programını da ele alması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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