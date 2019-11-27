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BBC

ABD: Böbrek yanlışlıkla başka hastaya nakledildi

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir hastanede, böbreğin yanlışlıkla farklı bir hastaya nakledildiği belirlendi.

27.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:35ABD: Böbrek yanlışlıkla başka hastaya nakledildi

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir hastanede, böbreğin yanlışlıkla farklı bir hastaya nakledildiği belirlendi.

Yetkililer, böbrek naklinin aslında aynı ada sahip ve benzer yaşlardaki bir hastaya yapılması gerektiğini açıkladı.

Camden kentindeki Virtua Our Lady of Loures Hastanesi, sonuçta her iki hastaya da böbrek nakli yapıldığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Hatanın, naklin yapılmasından bir gün sonra anlaşıldığı vurgulanırken, hastane yaşananları "eşi görülmemiş olay" diye tanımladı.

Hastanenin Başhekimi Reginald Blaber "Bu boyuttaki bir hata nadir görülür. Ancak hastaların benzer isimlere sahip olmasına karşın, ek teyit işlemleri yapılması bu hatayı önleyebilirdi" dedi.

18 Kasım'da yapılan nakil ameliyatından bir gün sonra hastanenin klinik ekibinden bir görevlli, 51 yaşındaki hastaya öncelik sıralamasına uygun olmayan bir şekilde böbrek nakli yapıldığını fark etti.

ABD'de organ nakli sıralamasını belirleyen Birleşik Organ Paylaşımı Ağı'na göre ülkede 113 bin kişi organ nakli bekliyor ve bunların 95 bini böbrek bekleyenlerden oluşuyor.

Sıralamaya göre böbrek nakli yapılması gereken, ancak hata nedeniyle böbrek alamayan hastaya bir hafta sonra böbrek nakli yapıldığı belirlendi.

Hastane, hastaların kimliklerini açıklamadı.


Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Sağlık
BBC


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