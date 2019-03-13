ABD Boeing 737 Max Uçuşlarını Durdurdu

ABD
Başkanı Donald Trump
, ülke genelinde Boeing 737
MAX uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray
'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "737 MAX 8 ve 737 MAX 9'un tüm uçuşlarının askıya alınması için acil bir yasaklama emri çıkartacağız" dedi.
Trump, yaşanan uçak kazaları sonrasında güvenlik endişelerini ortadan kaldırılmasına kadar uçakların kullanılmayacağını bildirdi. Trump, " FAA
, uçaklarla ilgili verileri toplayarak ve fiziksel kanıtlarla ilgili kısa bir açıklama yapmaya hazırdır" ifadelerine yer verdi. Etiyopya
Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa
'dan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, kazada 157 kişi hayatını kaybetmişti. Dünyadaki birçok ülke, 737 MAX uçaklarının uçuşlarını askıya almıştı. - WASHINGTON
Beyaz Saray, Donald Trump, Boeing 737, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Kaynak: İHA