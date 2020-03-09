ABD borsalarına koronavirüs darbesi: Hisse senedi alımları 15 dakika durduruldu
Koronavirüs salgını sonrası dünya piyasalarında görülen durgunluk ABD borsalarında olumsuz bir tablo çizerken, New York Wall Street borsasında yaşanan yüzde 7'lik sert düşüş nedeniyle hisse senetlerinin alım ve satımı 15 dakikalığına askıya alındı.
09.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:47
Koronavirüs salgını sonrası dünya piyasalarında görülen durgunluk ABD borsalarında olumsuz bir tablo çizerken, New York Wall Street borsasında yaşanan yüzde 7'lik sert düşüş nedeniyle hisse senetlerinin alım ve satımı 15 dakikalığına askıya alındı.
Standart and Poor 500 borsası (S&P 500), Dow Jones endeksinde yüzde 7.29'luk düşüşten sonra uzun bir aradan sonra ilk kez "geçici ticaret durdurma mekanizması"nı devreye sokarak borsadaki alım ve satımı engelledi. Dow Jones'da yaşanan düşüş yüzde 13 seviyesine gelseydi, yatırımcıların ve piyasanın toparlanması için ikinci bir 15 dakikalık ara verilecekti.
Standart and Poor 500 borsası (S&P 500), Dow Jones endeksinde yüzde 7.29'luk düşüşten sonra uzun bir aradan sonra ilk kez "geçici ticaret durdurma mekanizması"nı devreye sokarak borsadaki alım ve satımı engelledi. Dow Jones'da yaşanan düşüş yüzde 13 seviyesine gelseydi, yatırımcıların ve piyasanın toparlanması için ikinci bir 15 dakikalık ara verilecekti.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Dünya
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