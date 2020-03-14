ABD borsası ralli yaptı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etmesinin ardından, borsada endeksler yüzde 9'dan fazla değer kazandı.
14.03.2020 00:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 00:54
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etmesinin ardından, borsada endeksler yüzde 9'dan fazla değer kazandı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Ekonomi
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ekonomi
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Ekonomi
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Ekonomi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak