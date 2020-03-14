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ABD borsası ralli yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etmesinin ardından, borsada endeksler yüzde 9'dan fazla değer kazandı.

14.03.2020 00:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 00:54
ABD borsası ralli yaptı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etmesinin ardından, borsada endeksler yüzde 9'dan fazla değer kazandı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

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