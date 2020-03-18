ABD borsası sert yükselişle kapandı
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından, salı gününü sert yükselişle tamamladı.
18.03.2020 00:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:34
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından, salı gününü sert yükselişle tamamladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Ekonomi
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