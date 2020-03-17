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ABD borsası yangın yeri

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 salgının tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini açıklamasının ardından Dow Jones endeksi yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.

17.03.2020 00:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:08
ABD borsası yangın yeri
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 salgının tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini açıklamasının ardından Dow Jones endeksi yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dow Jones, Ekonomi

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