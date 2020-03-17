ABD borsası yangın yeri
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 salgının tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini açıklamasının ardından Dow Jones endeksi yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.
17.03.2020 00:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:08
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 salgının tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini açıklamasının ardından Dow Jones endeksi yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dow Jones, Ekonomi
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