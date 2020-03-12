ABD borsasında 1987'den bu yana en büyük kayıp
Kovid-19 endişelerinin etkili olduğu Amerikan borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 10 düşüşle 1987'den bu yana en büyük kaybını yaşadı.
12.03.2020 23:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:56
Kovid-19 endişelerinin etkili olduğu Amerikan borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 10 düşüşle 1987'den bu yana en büyük kaybını yaşadı.
Kaynak: Dunya.com
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