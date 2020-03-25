ABD borsasında rekor yükseliş
New York borsası, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı atılan adımlarla salı gününü 1933'den sonraki en yüksek yükselişle kapadı.
25.03.2020 00:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:11
New York borsası, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı atılan adımlarla salı gününü 1933'den sonraki en yüksek yükselişle kapadı. Dow Jones endeksi yüzde 11'in üzerinde artarak 20.697,84 puana yükseldi.
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Kaynak: Dunya.com