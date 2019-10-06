ABD Büyükelçiliği FETÖ'cü Babahan'ın Bahçeli'yi hedef alan tweetini beğenmesi üzerine ikinci kez özür diledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Eylül'de üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Ben bizzat takip ediyorum Sayın Bahçeli'nin tedavi sürecini... Bir enfeksiyon geçirdi. Şu an enfeksiyonu nekahet evresinde. Sadece dinlenmesi yeterli. Endişe edecek bir şey yok. Doktorları hazır fırsat varken diğer tetkiklerini de yapıyor. Şu an için hiçbir olumsuz tablo yok. Muhtemelen bir hafta içinde çalışmaya başlayabilir." açıklamasında bulunmuştu.

ABD'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımının beğenilmesiyle ilgili ikinci kez açıklama yaptı.

"HATADAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ"

Açıklamada, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet'in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." denildi.

TÜRKİYE İZAHAT İSTEMİŞTİ

ABD Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, büyükelçiliğin dünkü sosyal medya paylaşımı hakkında açık ve net izahat istendi.

NE OLMUŞTU?

ABD Büyükelçiliği FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın sosyal medyadan paylaştığı "Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı" mesajını beğenmişti.