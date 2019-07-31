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ABD Büyükelçiliği duyurdu: Türkiye'ye 4 Chinook helikopteri teslim edildi

F-35 krizinin yaşandığı ABD'den Türkiye'ye Chinook helikopteri teslim edildi.

31.07.2019 21:08
ABD Büyükelçiliği duyurdu: Türkiye'ye 4 Chinook helikopteri teslim edildi

Türkiye ile ABD arasında F-35 savaş uçağı projesi konusunda gerginlik devam ederken, Amerikan Boeing firması 4 Chinook helikopterinin daha teslimatını tamamladı. Konuyla ilgili açıklama ABD Büyükelçiliği'nden yapıldı.

Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 Chinook helikopterinin daha İzmir Limanı'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği duyuruldu.

Açiklamada "Türkiye artık en yeni ve en gelişmiş nakliye helikopterlerinden 11'ine sahip" ifadesine yer verildi. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada teslim edilen helikopterlerden birinin kalkışına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Boeing, Dünya, Güncel

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