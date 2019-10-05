ABD Büyükelçiliği, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Bahçeli tweetini beğendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Eylül'de üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Ben bizzat takip ediyorum Sayın Bahçeli'nin tedavi sürecini... Bir enfeksiyon geçirdi. Şu an enfeksiyonu nekahet evresinde. Sadece dinlenmesi yeterli. Endişe edecek bir şey yok. Doktorları hazır fırsat varken diğer tetkiklerini de yapıyor. Şu an için hiçbir olumsuz tablo yok. Muhtemelen bir hafta içinde çalışmaya başlayabilir." açıklamasında bulunmuştu.

FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın sosyal medyadan paylaştığı "Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı" mesajı ABD Büyükelçiliği tarafından beğenildi. Bu beğeniye MHP'den sert tepki geldi.

İSMET BÜYÜKATAMAN'DAN AÇIKLAMA

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda ABD Büyükelçiliğine şu sözlerle tepki gösterdi:

"ABD'nin Ankara Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan twitini beğendi.

12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta "Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik" itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor.

Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır. Ayrıca Türkiye'de Türkiye halkları yoktur, büyük Türk milleti vardır. Türk milletinin lideri de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Çok şükür başımızdadır. Dosta güven düşmana korku vermektedir."

İşte MHP'li Büyükataman'ın sert tepkisine neden o paylaşım ve elçiliğin beğenisi