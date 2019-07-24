ABD Büyükelçiliği: Menbiç yol haritası hızlandırılarak yürütülecek
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği Suriye'nin Menbiç kentinde yürütülecek yol haritası hakkında duyuruda bulundu.24.07.2019 16:22
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği Suriye'nin Menbiç kentinde yürütülecek yol haritası hakkında duyuruda bulundu.
Elçilik, ABD ile Türkiye'nin bu süreci hızlandırarak somut adımlar atacaklarını belirtti.
Elçilik, ABD ile Türkiye'nin bu süreci hızlandırarak somut adımlar atacaklarını belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Dünya
Kaynak: Euronews.com