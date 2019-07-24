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ABD Büyükelçiliği: Menbiç yol haritası hızlandırılarak yürütülecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği Suriye'nin Menbiç kentinde yürütülecek yol haritası hakkında duyuruda bulundu.

24.07.2019 16:22 ABD Büyükelçiliği: Menbiç yol haritası hızlandırılarak yürütülecek
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği Suriye'nin Menbiç kentinde yürütülecek yol haritası hakkında duyuruda bulundu.

Elçilik, ABD ile Türkiye'nin bu süreci hızlandırarak somut adımlar atacaklarını belirtti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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